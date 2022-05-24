Соревнования по легкой атлетике и гиревому спорту среди работников «Россети Тюмень» завершились в Тюменской области. Мероприятия прошли в рамках корпоративной Спартакиады «Россети Тюмень» и собрали более 160 спортсменов-энергетиков из ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области. Победители войдут в сборную «Россети Тюмень» для участия во всероссийских соревнованиях энергетиков.

На Спартакиаде, состоявшейся 21-22 мая в поселке Боровский Тюменской области, разыграны комплекты наград в индивидуальной программе и командном зачете. Женщины бежали две дистанции: стометровку и километровый кросс. Мужчины помимо спринта определяли победителя на дистанции 3 километра. В соревнованиях по гиревому спорту энергетики боролись за звание лучшего в классическом двоеборье в четырех весовых категориях.

Все участники Спартакиады продемонстрировали плотную борьбу и показали хорошие спортивные результаты. В легкой атлетике в этом году не произошло сюрпризов и лучшей стала команда Урайских электрических сетей, которая не знает поражений с 2008 года. Гонка за второе место стала сургутским дерби, в котором энергетики сургутского филиала обошли коллег из исполнительного аппарата. Гиревые командные состязания завершились победой Сургутских электрических сетей. Серебряными призерами, отстав от лидера всего на два балла, стали урайские тяжелоатлеты, а тройку призеров замкнули гиревики из Когалыма.

В общекомандном зачете борьбу за победу ведут 13 сборных от 9 филиалов и исполнительного аппарата компании. Спартакиада «Россети Тюмень» началась с соревнований по лыжным гонкам, прошедших в марте в Сургуте. В апреле состоялся турнир по волейболу в Тюмени. Лучших в настольном теннисе и плавании энергетики определят в октябре. На ноябрь запланировано проведение турниров по мини-футболу. А завершат корпоративную Спартакиаду декабрьские соревнования по шахматам и баскетболу.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Тюменские электрические сети» – образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд. кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД», АО «Транснефть - Сибирь», ПАО «СУЭНКО».