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​Победителем второго чемпионата работников ТЭК по интеллектуальным играм стала команда нефтяников

Открытый региональный чемпионат по интеллектуальным играм среди работников ТЭК завершился в Сургуте

​Победителем второго чемпионата работников ТЭК по интеллектуальным играм стала команда нефтяников
Фото: Россети Тюмень

Открытый региональный чемпионат по интеллектуальным играм среди работников ТЭК завершился в Сургуте. Организатором соревнований для интеллектуалов из топливно-энергетического комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры второй год подряд выступает компания «Россети Тюмень». В этом году борьбу за звание чемпиона вели более 150 человек в составе 28 команд. Победу одержали представители «Сургутнефтегаза».

В пятичасовом марафоне на площадке «Россети Тюмень» приняли участие представители крупнейших компаний ТЭК ХМАО-Югры, среди которых Газпром, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Интер РАО, Юнипро, ОГК-2. К открытому формату соревнований в этом году впервые присоединились партнеры системообразующего электросетевого предприятия региона – команда югорского Сбера. Участники «Умной энергии» сразились в самых популярных видах интеллектуальных игр: «Брейн-ринг», «Мультиигры» и «Что? Где? Когда?».

Абсолютным победителем по итогам трех этапов стала команда «Орден иллюминаторов», представляющая компанию «Сургутнефтегаз». Знатоки также стали лучшими в игре «Брейн-ринг» и заняли второе место в «Что? Где? Когда?», уступив лидерство чемпионам прошлого года – #Ходимнатренировки. Капитан команды-победителя Светлана Лобачева отметила, что в прошлом году сборная также принимала участие в интеллектуальном состязании. «Сегодня мы стали победителями! У меня самые положительные впечатления! Спасибо «Россети Тюмень» за приглашение и высокий уровень организации мероприятия», – добавила она.

Напомним, что Первый чемпионат «Россети Тюмень» по интеллектуальным играм среди работников компаний ТЭК ХМАО-Югры прошел в 2021 году, а на победу претендовали 20 команд.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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