16+
Логотип Сиапресс
USD  58,8862   EUR  60,8953  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к созданию аналога советской пионерии в школах?
Комментировать
0
Больше опросов

​Уралсиб Онлайн вошел в рейтинги лучших мобильных банков

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в число лучших мобильных банков

​Уралсиб Онлайн вошел в рейтинги лучших мобильных банков
Фото: Банк Уралсиб

Мобильный банк Уралсиб Онлайн вошел в число лучших мобильных банков, согласно рейтингам портала Brobank.ru. Рейтинги составлены на основе оценки пользователей банковских мобильных приложений в каждом из магазинов по состоянию на 12.05.2022 г. При идентичном балле у двух и более конкурентов места распределены по числу отзывов.

Согласно оценкам пользователей, Уралсиб Онлайн занял 6 место среди мобильных банков в Huawei AppGallery, а также 12 место в Google Play.

Банк Уралсиб запустил обновленный онлайн-банк для физлиц в начале 2021 года. Он был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, и в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах AppStore, Google Play и AppGallery.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:21, просмотров: 79, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Следующая неделя для сургутян будет теплая, но дождливая 817
  2. В России с апреля спрос на квартиры упал до 99% 790
  3. В Ханты-Мансийске ликвидировали незаконный приют 771
  4. В Сургуте медики вывели пациентку из состояния клинической смерти 659
  5. ​В Югре экзамены сдадут 9,5 тысяч выпускников и еще почти 20 тысяч девятиклассников 625
  6. ​Благополучием югорчан будет заниматься целое Агентство 555
  7. ​93-летний водитель наехал на столб в Сургуте 546
  8. ​В Югре 9 из 10 детей систематически занимаются спортом. И это не предел 509
  9. Бизнес в Сургуте. Стоит ли? // ONLINE 469
  10. Что посмотреть вечером воскресенья? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 457
  1. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2338
  2. ​Человек 2251
  3. Вартовчанин решил заступиться за женщину и погиб 1886
  4. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 1797
  5. Доктор, у меня это. Омоложение 1774
  6. ​Югорчане высказались против самокатов 1668
  7. В Сургуте мужчина приставал с расспросами к несовершеннолетней девочке, а потом погнался за ней // ВИДЕО 1497
  8. В Сургуте сносят пятнадцатилетний гаражный кооператив ради ремонта дороги 1476
  9. ​Мост через Обь закрывается на ремонт 1454
  10. Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить 1446
  1. Имя им — легион 8856
  2. Дедушка Атанас 7753
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5207
  4. ​Остановить вечный двигатель 4997
  5. ​Совесть Атанаса 4634
  6. ​Ледоход в Сургуте начался 4485
  7. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4485
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 3854
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3497
  10. Не зарастет ли тропа… 3395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика