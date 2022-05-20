Банк Уралсиб расширяет Дирекцию телемаркетинга, которая осуществляет телефонные продажи банковских продуктов. В рамках этого процесса начала работу новая площадка Контакт-центра банка в Челябинске.

Планируется, что к середине лета на площадку выйдут более 40 подготовленных операторов. Сегодня на линии работают 7 операторов, прошедших курс обучения с последующей аттестацией.

«Мы наращиваем и активно развиваем кросс-продажи продуктов банка, нам необходимы более активные коммуникации с клиентами, и для этого мы планируем серьезно нарастить мощность и ресурсы для проведения телемаркетинговых кампаний. Для новой площадки мы выбрали Челябинск – данные исследования рынка человеческих ресурсов показали хорошие перспективы и привлекательность рынка труда этого региона. Мы считаем, что новая локация позволит максимально использовать преимущества, которые мы рассчитываем получить от расширения Контакт-центра», – пояснила руководитель Департамента электронных продаж и сервисов Саломе Пиртахия. Она отметила, что работа оператора контактного центра – это сложный и ответственный функционал, требующий от специалистов как хорошего знания банковских продуктов и процессов, так и особых персональных качеств – таких. как умение вести диалог, стрессоустойчивость и самодисциплина. При этом работа в контакт-центре – это прекрасная возможность для старта карьеры в банковской сфере.

Многие сотрудники, приходя на работу в Контакт-центр, остаются верны своему делу долгие годы. Так, наиболее долго работающая в КЦ сотрудница пришла туда в июле 2013 года. За эти годы она прошла путь от оператора Контакт-центра до руководителя Дирекции дистанционного обслуживания.

Как отметили в службе человеческих ресурсов банка, работа на линии Контакт-центра действительно положила начало карьере многих сотрудников банка, выстроивших ее как в профильном департаменте, так и в других департаментах банка. Коллеги, начавшие работу операторами Контакт-центра, успешно реализуют себя в поддержке точек продаж розничного бизнеса, поддержке пользователей, в департаменте развития малого бизнеса и службе информационных технологий.