Банк Уралсиб увеличил лимиты бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП) для держателей Пакетов услуг Premium Light/Premium/Premium Sport до 150 000 рублей в месяц. За перевод средств по СБП свыше указанной суммы взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Перевести средства по Системе быстрых платежей можно в Уралсиб Онлайн. Веб-версия Уралсиб Онлайн доступна по адресу: https://online.uralsib.ru , мобильное приложение можно скачать в магазинах AppStore, Google Play, AppGallery. Подключиться к онлайн-банку также можно в любом отделении Банка Уралсиб.