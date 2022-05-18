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​Банк Уралсиб увеличил лимиты бесплатных переводов в премиальных пакетах

Перевести средства по Системе быстрых платежей можно в Уралсиб Онлайн

​Банк Уралсиб увеличил лимиты бесплатных переводов в премиальных пакетах
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб увеличил лимиты бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП) для держателей Пакетов услуг Premium Light/Premium/Premium Sport до 150 000 рублей в месяц. За перевод средств по СБП свыше указанной суммы взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Перевести средства по Системе быстрых платежей можно в Уралсиб Онлайн. Веб-версия Уралсиб Онлайн доступна по адресу: https://online.uralsib.ru, мобильное приложение можно скачать в магазинах AppStore, Google Play, AppGallery. Подключиться к онлайн-банку также можно в любом отделении Банка Уралсиб.


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Сегодня в 09:22, просмотров: 34, комментариев: 0

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