За апрель приток денежных средств на вклады Сбербанка превысил 500 млрд рублей, что перекрыло все оттоки, которые произошли в феврале и марте. При этом в мае приток средств на вклады продолжится. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

Доля рублевых вкладов в Сбербанке сейчас составляет порядка 90%. По прогнозам Кирилла Царева, в перспективе клиенты будут продолжать пополнять свои сбережения именно в национальной валюте.

Также первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что потребительская модель поведения клиентов начала меняться, и сейчас пользователи услуг банка предпочитают сберегать свои деньги и сокращают расходы.

«Мы видим еще один важный тренд. Остатки на карточных счетах наших клиентов растут – это значит, что меняется модель потребления. Сейчас клиенты имеют большую склонность именно к сбережению или к сокращению расходов. По мере стабилизации экономической ситуации количество трат будет расти», — отметил Кирилл Царев.