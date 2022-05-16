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​Сбер получил ведущую международную премию в сфере дизайна

Продукты Сбера отмечены наградами A' Design Award & Competition 2021-2022

​Сбер получил ведущую международную премию в сфере дизайна
Фото: Сбер

Сразу четыре продукта Сбера отмечены наградами престижной международной премии A' Design Award & Competition 2021-2022, в которой участвовали проекты и сервисы со всего мира.

— Проект «Сервис электронной регистрации и снятия обременения недвижимости при залоге по кредитам СберБизнеса» победил в категории «Дизайн интерфейсов и сценариев взаимодействий».

Этот сервис для юридических лиц и ИП, который позволяет создавать заявки на регистрацию и снятие ипотеки и дистанционно направлять их в государственные организации с отслеживанием статуса. Интерфейс выполнен в виде пошаговой системы, которая подсказывает пользователю необходимые действия. За год число пользователей сервиса увеличилось с 436 до 1 151.

— Платёжный метод SberPay для быстрой и безопасной оплаты онлайн-покупок завоевал серебро в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения».

Если у пользователя есть банковская карта Сбера и приложение СберБанк Онлайн, то для оплаты в интернет-магазине достаточно нажать на зелёную кнопку SberPay — данные карты вводить не потребуется. SberPay доступен 73 000 000 пользователей СберБанк Онлайн более чем в 50 000 интернет-магазинах и приложениях экосистемы Сбера. Дизайн SberPay нацелен на простоту взаимодействия и привычный паттерн поведения в цифровой среде. Благодаря текучему и пластичному градиенту передаётся эффект присутствия бренда в жизни пользователя: кнопка SberPay появляется, когда это необходимо, и исчезает, как только выполняет свою функцию.

— Проект «Портал DA» получил бронзу в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения».

Сервис упрощает покупку и продажу залогов и непрофильных активов. На специальном портале и в мобильном приложении можно купить или продать реальные активы — от коммерческой недвижимости и производственных предприятий до частных домов и квартир. В последней версии приложения доступна новая механика поиска активов, интеллектуальная рекомендательная система, удобный интерфейс и навигация, чат для эффективных коммуникаций с продавцами, причём актив можно найти не только для покупки, но и для аренды. Обновлённый дизайн приложения подстроен под пользовательское поведение, эстетичен и удобен.

— Проект «Серия приветственных заставок мобильного приложения СберБанк Онлайн», приуроченных к Году науки и технологий в России отмечен бронзовой наградой в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения».

Среди фотографий, интегрированных в приложение, — снимки, созданные в режиме микро- и макросъёмки, победителей фотоконкурса для телеканала «Наука», а также изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В проект вошли такие материалы, как «Подводный мир», «Под микроскопом» и «Нейросеть».

Ежегодная премия и конкурс A' Design Award & Competition — одни из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере дизайна — предназначены для дизайнеров, инноваторов и компаний, которые хотят привлечь внимание СМИ, издателей и покупателей. В мире, где ежегодно создаются миллионы продуктов и дизайнерских решений, премия родилась из желания выделить лучшие из них.

Продукты и дизайн, отмеченные наградами, становятся достоянием международной общественности на выставке A' Design Award в Италии. Конкурс обеспечивает широкое и интенсивное освещение дизайна, получившего награду, и рассматривается как качественная и высокодоходная альтернатива любой рекламе, которую можно запустить, при условии, что есть хороший дизайн, который может получить награду.

Миссия премии заключается в том, чтобы обеспечить справедливую, этичную и конкурентную платформу для компаний, дизайнеров и инноваторов из всех областей дизайна с различным уровнем опыта, разнообразных дисциплин и рыночной ориентации, чтобы они могли соревноваться, одновременно предоставляя им глобальную аудиторию для демонстрации своих успехов и талантов.

В прошлом году проекты Сбера были удостоены двух золотых и одной серебряной награды премии.


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