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​Югорчане в 4 раза чаще начали использовать SberPay для покупок в интернете

Для покупок в интернете жители ХМАО все чаще используют SberPay

​Югорчане в 4 раза чаще начали использовать SberPay для покупок в интернете
Фото: Сбер

Для покупок в интернете жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры все чаще используют SberPay. В первом квартале 2022 года количество транзакций через сервис оплаты Сбербанка превысило 43 тысячи, что в 4 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего за первые три месяца этого года югорчане потратили в интернет-магазинах и приложениях продавцов 59 млн рублей.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Как показывает статистика, система интернет-оплаты покупок SberPay становится все более востребованной у югорчан. Со SberPay во время онлайн-шопинга не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения. Это быстро и удобно».

Частные клиенты могут оплатить покупки с помощью SberPay на сайтах и в приложениях продавцов. В способах оплаты покупателю нужно выбрать кнопку быстрой оплаты SberPay. После чего система перенесет его в приложение СберБанк Онлайн для подтверждения транзакции.

Для бизнеса тарифы за использование SberPay выгоднее тарифов за торговый эквайринг.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 92, комментариев: 0

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