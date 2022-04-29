​Компания «Россети Тюмень» заменила более 160 уличных и парковых светильников на территории школ Югры

Компания «Россети Тюмень» заменила более 160 уличных и парковых светильников на территории 7 образовательных учреждений на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа. Современное энергосберегающее освещение установлено в рамках энергосервисного контракта стоимостью около 3,5 млн рублей.

В течение трех месяцев энергетики провели модернизацию уличного освещения на территории 5 детских садов и 2 общеобразовательных школ города Лянтор. Работники «Россети Тюмень» заменили 85 уличных и 82 парковых светодиодных светильника общей мощностью 8 кВт. Установленные осветительные приборы произведены в России и рассчитаны на работу в условиях низких температур – до минус 50 градусов. Все парковые светильники оснащены системой включения по заданному временному алгоритму. Принцип работы 90% уличных фонарей основан на диммировании – регулировке интенсивности свечения в зависимости от времени суток. По предварительным расчетам энергетиков, диммеры позволят школам и детским садам Лянтора снизить потребление электроэнергии почти в 5 раз – с 115 000 кВт*ч до 22 000 кВт*ч. Общая экономия электропотребления от проведенных на всех 7 объектах мероприятий составит более 75 %.

Это первый в «Россети Тюмень» опыт реализации энергосервисного контракта. Полный эффект от выполненных мероприятий будет достигнут в течение 5 лет. Благодаря проведенным энергетиками работам существенно увеличились комфорт и безопасность пребывания порядка 2 500 воспитанников детских садов и школ на территориях образовательных учреждений.