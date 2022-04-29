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Сбер рассказал, сколько уральцы заработали на золоте

Те, кто открыли металлические счета в Сбере 5 лет назад, увеличили накопления в 2 раза

Сбер рассказал, сколько уральцы заработали на золоте
Фото: Сбер

Аналитики Уральского банка Сбербанка посчитали, сколько заработали клиенты, инвестировавшие свои деньги в обезличенные металлические счета (ОМС) в золоте в 2017 году.

В начале января 2017 года цена за 1 грамм золота по данным Банка России составляла 2 264,8 руб. 28 апреля 2022 года стоимость металла достигла отметки 4 462,5 руб./грамм. Таким образом, вложившись в драгоценный металл 5 лет назад, инвестор увеличил свои накопления в 2 раза.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Золото – это защитный актив, который способен сберечь деньги инвесторов от инфляции даже в периоды, когда курсы ценных бумаг и валют могут непредсказуемо измениться. Статистика утверждает, что вложения в драгметалл от 3 до 5 лет еще и способствуют получению пассивного дохода. Сейчас обезличенные металлические счета являются удобной альтернативой слиткам. Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд, и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота».

Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Счет бесплатный и бессрочный, поэтому переоформлять договор не придется, как и платить банку за открытие и ведение счета. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.


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