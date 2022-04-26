В Югре стартовал конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»: энергетик Россетей среди участников

В ХМАО-Югре стартовал конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». Участниками соревнований муниципального этапа стали представители нескольких десятков организаций региона. По итогам состязаний в Нягани лучшим стал работник «Россети Тюмень», который в сентябре примет участие в региональном этапе в Ханты-Мансийске.

В ходе соревнований судьи проверяют знание порядка действий при оказании первой помощи пострадавшему, участники решают ситуационные задачи «Первая помощь пострадавшему» и демонстрируют навыки сердечно-легочной реанимации на симуляционном учебно-тренировочном тренажере. Выполнение заданий оценивают профессиональные спасатели, медицинские работники и представители администрации.

По результатам испытаний инженер службы релейной защиты и автоматики филиала «Энергокомплекс» Александр Александров занял второе место. Первым по количеству набранных баллов стал мастер этого же подразделения «Россети Тюмень» Виталий Никонов. Ему предстоит защищать честь компании и муниципалитета на региональном этапе соревнований, который состоится в Ханты-Мансийске в сентябре. В Урае в тройку призеров вошел инженер 1 категории Службы эксплуатации и ремонта подстанций Урайского филиала «Россети Тюмень» Сергей Макаров. В ближайшие дни конкурс состоится в Когалыме.