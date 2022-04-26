В Югре есть уникальная пенсионная программа – «Две пенсии для бюджетников»

Павел Геннадьевич Овечкин – получатель окружной пенсии, 25 лет работает главным врачом скорой медицинской помощи Ханты-Мансийска и имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Павел Геннадьевич задумался о своей будущей пенсии ещё 16 лет назад и в марте 2006 года заключил договор по программе «Две пенсии для бюджетников».
«Никаких сложностей со взносами
или фондом не было, копить вторую пенсию оказалось легко», – рассказал Павел
Геннадьевич.
В этом году он начал получать свою дополнительную пенсию. Услугами фонда пользуется онлайн, в «Личном кабинете» на сайте hmnpf.ru.
Программа «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года Правительством Югры совместно с Ханты-Мансийским НПФ. Взносы участников программы софинансируются из окружного бюджета, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет на пенсионный счет доход.
В программе участвуют 49 349
бюджетников, из них 12 914 – медицинские работники.
Узнать подробнее об уникальной пенсионной программе можно на сайте двепенсии.рф
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