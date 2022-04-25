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Банк Уралсиб предлагает программу «Автокредит без залога»

В банке Уралсиб можно взять кредит в машину без первоначального взноса и залога

Банк Уралсиб предлагает программу «Автокредит без залога»

Банк Уралсиб запустил новую программу автокредитования «Автокредит без залога» с нулевым первоначальным взносом и ставкой от 27% годовых. Максимальная сумма кредитования – 2,5 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2021 года банк увеличил объемы автокредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля. Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-патнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 09:54, просмотров: 78, комментариев: 0

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