16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9990   EUR  81,2239  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Ипотека от 4,7% в ЖК «Кедровый»

СНГБ предлагает льготную ипотеку для детных семей на покупку квартиры в ЖК «Кедровый»

Ипотека от 4,7% в ЖК «Кедровый»

Воспользуйтесь льготной ипотекой для семей с детьми от Сургутнефтегазбанка на покупку квартиры в ЖК «Кедровый»!

Малоэтажный комплекс «Кедровый» – высококачественное жилье с комфортом наравне с загородными домами: свежий воздух, зеленые насаждения, места для увлекательных прогулок, а также ни с чем несравнимая атмосфера уюта и спокойствия.

Жилой комплекс расположен на пересечении улиц И. Киртбая и Югорский тракт:

  • в окружении леса и рядом с центром;
  • минимальная плотность застройки;
  • малоэтажное строительство (6-8 этажей, 120 квартир в доме);
  • индивидуальные гаражи на 1 этаже;
  • собственная газовая котельная и индивидуальные приборы учета потребления ресурсов;
  • высота потолков – 3 метра, окон – 2 метра.

Вы можете приобрести квартирув ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,7%*годовых.

Так, ежемесячный платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру площадью 47,5 м2 стоимостью 4 750 000 руб. составит 21 000 руб.при первоначальном взносе 715 000 руб.под 4,7% годовых на 30 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры70 м2 - 6 650 000 руб., при первоначальном взносе 1 000 000 руб. ежемесячный платёж под 4,7% годовых на 30 лет составит 29 400 руб.

Подробности по телефону: +7 (3462) 768-108

* При отсутствии страхования размер процентной ставки увеличивается на +3,25%,+0,3% для незарплатных клиентов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:45, просмотров: 35, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 1069
  2. ​В Анапе утонула девочка из Ханты-Мансийска 991
  3. Четыре участка дороги планируют отремонтировать в Сургуте в 2022 году 878
  4. Жителя Нефтеюганска заподозрили в убийстве пенсионера из ревности 758
  5. Очередной югорчанин получил штраф за дискредитацию российской армии 717
  6. Жители Сургута и Нефтеюганска могут рассчитывать на льготную ипотеку на 30 процентов дешевле стандартной 712
  7. В Сургуте планируют отремонтировать и покрасить 661 пешеходных переходов 684
  8. Попавший под санкции Великобритании Алекперов покидает пост главы «Лукойла» 672
  9. Каждая пятая компания Югры планирует организовать летние корпоративы 616
  10. Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитам 510
  1. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2937
  2. ​Королевство и гвозди 2629
  3. ​Вечная пилюля 2510
  4. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 2337
  5. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2278
  6. Сургутяне жалуются на странный смог: его принесло из соседних регионов 2237
  7. ​12-летняя сургутянка может попасть в финал шоу «Голос. Дети» 1878
  8. Уже в это воскресенье католики Сургута будут праздновать Пасху 1821
  9. Прогноз: река Обь в Сургуте тронется примерно 5 мая 1714
  10. В Сургуте брошены все силы на борьбу с подтоплениями 1619
  1. ​«А мы будем!..» 6566
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 6075
  3. ​Испанский стыд 5932
  4. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 5230
  5. ​Контакт с реальностью 5178
  6. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4779
  7. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4510
  8. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4240
  9. Затяните свои пояса 4083
  10. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 4069

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика