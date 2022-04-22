​Шоурум в скандинавском стиле открылся в жилом доме «Азбука»

Шоурум в скандинавском стиле открылся в студии с одной комнатой площадью 41,2 м² в жилом доме «Азбука». Давайте рассмотрим в деталях интерьер этой квартиры, где современные дизайнерские решения сочетаются с природными оттенками.

Светлый минимализм — так можно назвать оформление кухни-гостиной, главной комнаты в квартире. Днем светлый цвет стен отражает солнечные лучи, за счет чего пространство становится визуально еще просторнее. По вечерам нейтральные оттенки настраивают на спокойный лад. А чтобы интерьер выглядел интереснее, дизайнер Алена Суппес добавила яркий акцент — диван горчичного цвета.

Функционально кухня-гостиная поделена на три зоны: для приготовления пищи, столовую и место для отдыха. Здесь вы будете готовить красивые завтраки, интересные ужины, устраивать вечера настольных игр или просмотр фильмов с друзьями.

Сдержанная гамма оформления продолжается и в спальне. Акцент здесь сделан на текстиле в нежных тонах, что делает комнату еще уютнее. Помимо двуспальной кровати размещен вместительный шкаф для гардероба. Кстати, в этой комнате есть ещё тайное место для спальных принадлежностей.

Прихожая и санузел также выполнены в нейтральных оттенках, поддерживающих стиль. Особое внимание уделили освещению. В комнатах присутствует два сценария: основной — точечные светильники, приватный — подвесные светильники, бра и зеркало с подсветкой.

Все решения этого интерьера будущие жители дома «Клюква» смогут взять на заметку. При покупке квартиры посещение шоурума обязательно. Здесь вы сможете посмотреть, как будет выглядеть квартира после ремонта и оценить функциональность планировки. Для этого необходимо лишь записаться на индивидуальную консультацию с менеджером отдела продаж по номеру: +7 (3462) 77-96-13.