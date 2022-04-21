Эксперты оценили преимущества карты «Прибыль» банка Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных зарплатных карт по итогам апреля 2022 года, составленный порталом Bankiros.ru. Эксперты оценили параметры и возможности дебетовых карт различных банков, представленных на портале, и выбрали лучшие предложения для зарплатных клиентов. В качестве ключевого преимущества карты «Прибыль» был назван высокий процент на остаток.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых держателей* карты «Прибыль» Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку на остаток собственных средств. В первый месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно – начисляется 23% годовых вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно – 23% годовых при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов – 18% на остаток собственных средств до 1 млн рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.