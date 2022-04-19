В Ханты-Мансийске состоялся городской турнир по пантомимическим играм

16 апреля в окружном доме народного творчества состоялся городской турнир по пантомимическим играм, где встретилось 60 пантомимщиков.
Участие в турнире приняла молодежь города, всего было 12 команд.
Цель турнира – создание культурно-игрового пространства для общения молодежи города.
Мероприятие состояло из заданий, где участники с помощью мимики и жестов показывали слова, а также рисовали или загадывали ассоциации. На финальном конкурсе команды показывали популярные телевизионные шоу, например «Камеди клаб», «Поле чудес».
Ханты-Мансийский НПФ поддержал турнир и подготовил для победителей призы – наборы для пинг-понга и термокружки.
Итоги «Пантомимических игр»:
I место – «Пантозавры».
II место – «Марсель Марсо».
III место – «Страхоминаторы».
Лучший пантомимщик – Сергей Чередов.
Лучшая пантомимщица – Анна Дончик.
Приз симпатий жюри – «Рикардо Милас».