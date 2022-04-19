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​Молодежь Ханты-Мансийска выбирает пантомиму

В Ханты-Мансийске состоялся городской турнир по пантомимическим играм

​Молодежь Ханты-Мансийска выбирает пантомиму
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

16 апреля в окружном доме народного творчества состоялся городской турнир по пантомимическим играм, где встретилось 60 пантомимщиков.

Участие в турнире приняла молодежь города, всего было 12 команд.

Цель турнира – создание культурно-игрового пространства для общения молодежи города.

Мероприятие состояло из заданий, где участники с помощью мимики и жестов показывали слова, а также рисовали или загадывали ассоциации. На финальном конкурсе команды показывали популярные телевизионные шоу, например «Камеди клаб», «Поле чудес».

Ханты-Мансийский НПФ поддержал турнир и подготовил для победителей призы – наборы для пинг-понга и термокружки.

Итоги «Пантомимических игр»:

I место – «Пантозавры».

II место – «Марсель Марсо».

III место – «Страхоминаторы».

Лучший пантомимщик – Сергей Чередов.

Лучшая пантомимщица – Анна Дончик.

Приз симпатий жюри – «Рикардо Милас».


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Сегодня в 17:15, просмотров: 99, комментариев: 0

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