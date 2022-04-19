Сургутнефтегазбанк предлагает, пожалуй, самые выгодные ставки по ипотеке для семей с детьми.

Льготная ипотека для семей с одним и более детьми – программа для тех семей, в которых хотя бы один ребёнок родился в период с 01 января 2018 года или есть ребёнок с инвалидностью.

Под данную программу подходит покупка готового или строящегося жилья у застройщика, строительство индивидуального жилого дома или рефинансирование ипотеки.



Основные условия:

- наличие у ребёнка гражданства РФ;

- первоначальный взнос не менее 15%;

- сумма кредита – до 6 000 000 рублей на покупку жилья в регионах, до 12 000 000 рублей на покупку в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Подробные условия



Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении (раздел «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).



* Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент СНГБ, размер процентной ставки увеличивается на 0,3% годовых. В случае если целью кредита является приобретение или строительство индивидуального жилого дома, покупка земельного участка и строительство индивидуального жилого дома на нем, размер процентной ставки увеличивается на 0,55% годовых.