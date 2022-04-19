СберБанк ввел в УМВД России по Югре систему электронного документооборота

Между Сбербанком и УМВД России по ХМАО-Югре заключено соглашение и введена в эксплуатацию система электронного документооборота, что позволяет подразделениями системы органов внутренних дел оперативно получать запрашиваемую в финансовом учреждении информацию, необходимую для реализации функций по раскрытию преступлений и правонарушений.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением СберБанка: «СберБанк уже несколько лет использует систему электронного документооборота, как внутри банка, так и по взаимодействию с клиентами и партнерами. Информация, которая передается посредством электронного документооборота, надежно защищена».

Система электронного документооборота (ЭДО) – корпоративная система СберБанка, на основе передачи и обработки данных «Текос-КБ». Программно-аппаратный комплекс включает защиту, отправку, прием, аутентификацию и обработку документов в электронном виде.

Алексей Бородин, заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре, полковник полиции: «Если раньше на исполнение запроса уходило до 30 дней, то сейчас это время сократилось от 2 до 5. Это очень удобно для оперативного установления лица, совершившего преступление, кроме того, взаимодействие через электронный документооборот существенно экономит бумагу».

На данный момент посредством ЭДО работают: УМВД России по г.Сургуту, г. Нижневартовску, ОМВД России по г. Нефтеюганску, г. Мегиону, по Сургутскому району, МО МВД России «Ханты-Мансийский».