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​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования

​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 17,99% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») снижена до 5,69%. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» теперь предоставляются по ставке 11,69%.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 15:53, просмотров: 77, комментариев: 0

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