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​Брокерское и депозитарное обслуживание на рынке ценных бумаг с СНГБ!

СНГБ предлагает цифровые способы торговли на бирже

​Брокерское и депозитарное обслуживание на рынке ценных бумаг с СНГБ!
Фото: СНГБ

Сургутнефтегазбанк имеет многолетний опыт работы на рынке ценных бумаг и неоднократно побеждал в ряде номинаций в конкурсе НАУФОР «Элита фондового рынка» среди компаний Уральского и Сибирского регионов.

В рамках брокерского обслуживания Банк предоставляет доступ:

  • к рынку ценных бумаг (акции, облигации, биржевые ПИФ и ETF, иностранные ценные бумаги) и валютному рынку (доллар США, евро, юань, швейцарский франк) на Московской Бирже;
  • к рынку иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской Бирже;
  • к внебиржевому рынку.

СНГБ предлагает следующие цифровые способы торговли на бирже:

1.Совершение сделок через СНГБ Онлайн – для начинающих инвесторов.

2.Через специализированное приложение QUIK, мобильные приложения iQUIK X и QUIK Android X. Подробнее.

В рамках депозитарного обслуживания Банк оказывает услуги по приему, хранению и учету ценных бумаг, а также предоставляет возможность принимать участие в корпоративных действиях эмитентов.

Как перевести ценные бумаги от текущего брокера в Сургутнефтегазбанк?

1. Открыть брокерский и депозитарный счета в Сургутнефтегазбанке.

2. Подать текущему брокеру поручение на перевод ценных бумаг.

3. Предоставить в Сургутнефтегазбанк поручение на прием ценных бумаг.

4. Дождаться перевода активов.

По вопросам вы можете обратиться:

  • фондовый отдел СНГБ - 8 800 775 88 04 (добавочный 4), (3462) 39 88 88 доб. 2471, 2528, 2529;
  • депозитарий - (3462) 39 88 88 доб. 2501, 2502.

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Сегодня в 12:36, просмотров: 88, комментариев: 0

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