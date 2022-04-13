Клиенты Сбербанка в Югре активно открывают обезличенные металлические счета

Клиенты Сбербанка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре активно открывают обезличенные металлические счета (ОМС). Спрос на эту услугу за последнее время вырос на 40%. Всего с начала 2022 года югорчане открыли в Сбербанке более 2,1 тысячи ОМС.

Наибольшей популярностью пользуются ОМС в золоте. Доля этих счетов в общем количестве заключенных договоров - 52%. Далее по популярности идет серебро - 33,8%. Доля палладия и платины практически одинаковая - около 7% всех открываемых ОМС.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Вложения в драгоценные металлы – лучший способ уберечь свои деньги от инфляции и дополнительно заработать на росте курса. Например, за последние пять лет стоимость тройской унции золота выросла на 63%. Открытие обезличенных металлических счетов в этом случае будет хорошей альтернативой покупке физического металла. Во-первых, владелец ОМС сможет заработать столько же, как и при вложении в слитки. Во-вторых, клиенту не нужно задумываться о том, где хранить драгоценный металл».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Открывать обезличенный металлический счет выгодно и удобно. ОМС очень мобилен: его можно пополнять или выводить с него деньги, продав часть металла, а закрыть такой счет можно в любое время без потери накопленного дохода. Кроме того, счет бессрочный, не нужно тратить свое время и переоформлять его. Обезличенные металлические счета — хороший вариант для долгосрочного инвестирования».

Открыть ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка. Минимальный объём металла, доступный к покупке, - 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.