В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» состоялась общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной с персоналом вахты №2.

Тема тренировки: прорыв водорода через уплотнение нулевых выводов генератора №1 и его возгорание.Цель: контроль и отработка действий оперативного персонала и пожарной команды в аварийной ситуации.

В ходе тренировки оперативный персонал, получив вводную об аварийной ситуации, выполнил необходимые действия по отключению неисправного оборудования на полномасштабном тренажере ПКТ-800, вызвал пожарную команду и организовал локализацию возгорания в соответствии с карточкой пожаротушения.

Караул пожарной части провел разведку и подтвердил вызов связавшись с начальником смены станции, получив информацию об обстановке на энергоблоке №1 и принятых мерах по тушению, приступил к ликвидации условного пожара.

В ходе тренировки было проверено взаимодействие оперативного персонала станции различных подразделений и караула пожарной части. Пожарные выполнили боевое развертывание и тушение условного пожара согласно обстановке и плана.

По итогам тренировки: поставленные задачи по ликвидации аварийной ситуации были решены правильно, условный пожар ликвидирован.

Общая оценка – «хорошо».