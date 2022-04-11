Олимпийские призеры Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова стали лучшими на Югорском лыжном марафоне

Олимпийские призеры Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова (Седова) стали лучшими на дистанции 50 км свободным стилем на Югорском лыжном марафоне. Время победителя у мужчин оставило 1 час 44 минуты 25,5 секунды, а победителя и призёров выявил фотофиниш, их разделили десятые доли секунды. У женщин лучший результат – 1 час 46 минут 19 секунд. Второе место у мужчин занял биатлонист, призер Олимпиады Эдуард Латыпов, бронза досталась призёру чемпионата мира по лыжным гонкам Глебу Ретивых. У девушек «серебро» завоевала олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева, отставшая от лидера на 12 секунд, за ней финишировала член сборной России по лыжным гонкам Екатерина Смирнова с отставанием в 2 минуты 50 секунд от победителя.

Основной день Югорского лыжного марафона, когда прошли соревнования на трех дистанциях – 5, 25 и 50 км, собрал в пойме реки Горная 3,8 тыс. человек. На основную марафонскую дистанцию в итоге вышла тысяча лыжников. В 2022 году марафон официально побил рекорд по числу зарегистрированных участников, преодолев отметку в 4 тыс. человек за оба дня соревнований. Организаторы в этом году, как и в прошлом, сделали участие бесплатным, чтобы позволить принять участие в гонке всем желающим.

Победители марафона получили денежные призы от банка «Открытие» - по 400 тыс. рублей за первые места, по 200 тыс. рублей за вторые и по 100 тыс. рублей – за третьи. Спортсменам, финишировавшим в первой десятке, также достались ценные призы от партнеров марафона. Все участники, вне зависимости от результата, получили от банка «Открытие» медали участника марафона, которые в этом году сменили дизайн. Они выполнены в виде буквы «О» - логотипа банка «Открытие», в который добавлен традиционный югорский орнамент. Также на медалях изображен герб Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

«Формат марафона позволяет собрать на общем старте и тех, кто только начинает свой путь в лыжных гонках, и звезд мирового уровня. Нам кажется крайне важным сохранить такую возможность, чтобы любители и профессиональные спортсмены соревновались вместе, показывали отличные результаты. Сегодня была прекрасная атмосфера настоящего спортивного праздника с замечательной энергетикой. Думаю, все участники и болельщики получили массу удовольствия», - отметила старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия - правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт» и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).