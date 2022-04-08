В Сбере рассказали, почему сейчас выгодно вкладываться в золото

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков в интервью Газета.ru рассказал, почему сейчас самое подходящее время для инвестиций в драгоценные металлы.

По его словам, в период кризисов стоимость золота повышается. Такой тренд наблюдался на рынке в 2008-2011 годах и в 2020 году в разгар пандемии. Аналогичная ситуация складывается и сейчас: за первый квартал 2022 года золото и серебро подорожали в среднем на 20%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Если взглянуть на график стоимости золота за последние 50 лет, то мы увидим, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережает инфляцию. И это делает его подходящим инструментом для сбережения средств во время обвала рынков, «тихой гаванью» в бушующем море, когда курсы ценных бумаг и валют меняются непредсказуемо. Я не призываю вкладывать все сбережения в золото, ведь в любой ситуации активы необходимо диверсифицировать. Но направить часть свободных средств в золото вполне разумно».

Как правило, рекомендуемый срок инвестирования в драгметаллы составляет 3–5 лет и более. При этом необязательно вкладывать деньги в слитки, хорошей альтернативой физическому металлу могут стать обезличенные металлические счета (ОМС). У его владельцев исчезают сложности, связанные с хранением, покупкой и продажей драгметалла. Клиенту нужно просто открыть счет – в Сбербанк Онлайн или любом офисе банка. Минимальный объем покупки – 0,1 грамма золота. Счет бесплатный и бессрочный, поэтому переоформлять договор не понадобится.