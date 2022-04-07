Несколько причин для покупки квартиры в квартале «Булгаков»

Эстетика и продуманные технические решения квартала «Булгаков» — тема, на которую хочется говорить как можно подробнее. Ведь каждая деталь здесь проходит тщательный отбор специалистом и создает особенный облик квартала.

Архитектурная подсветка

Одна из особенностей квартала — неповторимый дизайн фасада. Он выполнен в естественных мягких цветах, что подчеркивает изысканный стиль домов. Вечером фасад украшает архитектурная подсветка которая разрабатывалась по индивидуальному проекту. Ее протяженность 400 метров. 268 светильников и выразительно подчеркивают архитектуру домов, лаконичность, строгость линий и элементы фасада.

При проектировании архитектурно-художественной подсветки учтена каждая деталь: внешний облик фасада, а также отсутствие засветов в окна для комфорта жителей. Расчеты проводились с помощью специальной программы Dialux, одной из самых функциональных сервисов для выполнения светотехнических расчетов.

С любого ракурса, в любое время дня и ночи - архитектура квартала «Булгаков» будет вдохновлять жителей и гостей.

Французские балкончики

Художественная ковка балкончиков сделана по индивидуальному эскизу. Благодаря сочетанию линий, архитектурный элемент завершает образ здания, придает оригинальный и парадный вид. В квартире изящная деталь украсит любой вид из окна.

Они сочетают в себе простоту и утонченность, сдержанность и шик. Делают интерьер и экстерьер элегантным, создают атмосферу изысканности в духе классицизма.

Брендированный забор

По индивидуальному заказу будет выполнен и забор, что огораживает территорию дома. Его протяженность - 160 м, а высота - 2 метра. Он прошел путь от эскизов на бумаге до воплощения в металле исключительно для будущих жителей квартала «Булгаков».

Неповторимый вид забору придают вензеля. Обычно это художественно переплетенные первые буквы имени, фамилии. В квартале «Булгаков» используется прописная буква «Б». Она полностью повторяет оригинальное написание этой буквы самим Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в первых редакциях своих произведений, которые автор всегда писал только от руки и строго в тетрадях.

Продуманные коммуникации

В квартирах квартала «Булгаков» счетчики и коллекторы вынесены в места общего пользования, благодаря чему при ремонте нет необходимости выделять специальные ниши или делать коробы. А также в квартирах периметральная система отопления. Достоинством такой системы является возможность скрытой разводки.

Таким образом коммуникации в квартире никак не помешают реализации стильного дизайн-проекта.

Телеметрия

В квартирах квартала «Булгаков» установлены счётчики с системой телеметрии.

Что это значит? Данные показаний счетчиков передаются автоматически в управляющую компании. Каждому собственнику создается учетная запись в системе EVO, где есть функция автоматической передачи данных. Таким образом формируется таблица показаний за весь период.

Для того, чтобы посмотреть показания собственнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Показания обновляются ежедневно, данные можно смотреть в любое время.

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