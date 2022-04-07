16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Больше опросов

​СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Нижневартовске

Жители Нижневартовска могут заказывать лекарства онлайн

​СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Нижневартовске
Фото: Сбер

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, входящая в экосистему Сбера, начала работу в Нижневартовске. Теперь жители города могут заказывать лекарства онлайн – и получить свой заказ с курьерской доставкой или же получить в одном из 15 пунктов самовывоза. Ранее, в январе 2022 года, СБЕР ЕАПТЕКА была запущена в Сургуте.

В хабе представлено более 12 000 товаров с перспективой расширения ассортимента. Помимо лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. Для курьерской доставки доступны безрецептурные лекарства и товары для здоровья. При заказе на спиртосодержащие и рецептурные лекарства можно оформить на сайте и в приложении с последующим получением в пункте самовывоза.

Оксана Акыева, директор Уральского региона компании СБЕР ЕАПТЕКИ:

«Крайне важно на постоянной основе заботиться о своем здоровье и для этого, в том числе важно иметь быстрый доступ к широкому ассортименту лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья. Теперь воспользоваться сервисом СБЕР ЕАПТЕКИ может каждый житель города, в удобном для него формате. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ шире, чем в классических офлайн-аптеках, а удобный сервис экономит время клиентам – заказ можно получить с курьерской доставкой или в пункте самовывоза».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ доставка лекарств на дом становится доступна большему количеству жителей России, а за счет синергии с другими сервисами экосистемы Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее и проще».

Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска:

«Реализация проекта СБЕР ЕАПТЕКА позволит значительно улучшить доступность лекарств для жителей Нижневартовска. Здесь предусмотрены все моменты: качество доставляемых лекарственных препаратов, широкий ассортимент и скорость доставки. Мы искренне благодарны компаниям экосистемы Сбера за то, что такая большая программа реализуется в Югре».

Аптека-хаб СБЕР ЕАПТЕКИ расположена в г.Нижневартовске по адресу: ул.Менделеева, здание 8. Для оформления заказа онлайн необходимо скачать приложение СБЕР ЕАПТЕКИ в App Store или Google Play или зарегистрироваться на сайте eapteka.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:37, просмотров: 103, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Семья погибшего на спецоперации сургутского военного получит финансовую помощь 1176
  2. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1055
  3. В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней ради огородов 872
  4. В ХМАО главу нефтяной компании осудят за взятку 869
  5. Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский 821
  6. На школьницу из Сургутского района с крыши упала наледь: ребенок госпитализирован 783
  7. Жители Сургута массово обращаются в травмпункты из-за гололеда 685
  8. В Сургуте заключили дополнительные контракты на вывоз снега для решения проблемы с подтоплениями 647
  9. В Советском районе, где волки напугали местных жителей, застрелили пять хищников 563
  10. В Нефтеюганске заключили дополнительный контракт на откачку талых вод 542
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3581
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 3275
  3. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3127
  4. ​Сургутян ждет большой плюс 3124
  5. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 2987
  6. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2783
  7. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2774
  8. ​Глава Белого Яра ушла в отставку 2228
  9. Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте 2133
  10. ​В Излучинске погибли два подростка 2077
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7612
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5882
  3. Потребительские патриоты 5536
  4. ​«А мы будем!..» 5287
  5. ​Переобулись 5240
  6. ​Испанский стыд 4789
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4508
  8. ​Новая жизнь 4310
  9. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4301
  10. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4206

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика