Жители Нижневартовска могут заказывать лекарства онлайн

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, входящая в экосистему Сбера, начала работу в Нижневартовске. Теперь жители города могут заказывать лекарства онлайн – и получить свой заказ с курьерской доставкой или же получить в одном из 15 пунктов самовывоза. Ранее, в январе 2022 года, СБЕР ЕАПТЕКА была запущена в Сургуте.

В хабе представлено более 12 000 товаров с перспективой расширения ассортимента. Помимо лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. Для курьерской доставки доступны безрецептурные лекарства и товары для здоровья. При заказе на спиртосодержащие и рецептурные лекарства можно оформить на сайте и в приложении с последующим получением в пункте самовывоза.

Оксана Акыева, директор Уральского региона компании СБЕР ЕАПТЕКИ:

«Крайне важно на постоянной основе заботиться о своем здоровье и для этого, в том числе важно иметь быстрый доступ к широкому ассортименту лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья. Теперь воспользоваться сервисом СБЕР ЕАПТЕКИ может каждый житель города, в удобном для него формате. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ шире, чем в классических офлайн-аптеках, а удобный сервис экономит время клиентам – заказ можно получить с курьерской доставкой или в пункте самовывоза».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ доставка лекарств на дом становится доступна большему количеству жителей России, а за счет синергии с другими сервисами экосистемы Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее и проще».

Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска:

«Реализация проекта СБЕР ЕАПТЕКА позволит значительно улучшить доступность лекарств для жителей Нижневартовска. Здесь предусмотрены все моменты: качество доставляемых лекарственных препаратов, широкий ассортимент и скорость доставки. Мы искренне благодарны компаниям экосистемы Сбера за то, что такая большая программа реализуется в Югре».

Аптека-хаб СБЕР ЕАПТЕКИ расположена в г.Нижневартовске по адресу: ул.Менделеева, здание 8. Для оформления заказа онлайн необходимо скачать приложение СБЕР ЕАПТЕКИ в App Store или Google Play или зарегистрироваться на сайте eapteka.ru.