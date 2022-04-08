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​Вклад «Удачный»: высокая доходность за короткий срок!

Доходность по вкладу «Удачный» в СНГБ сроком на 1 месяц составит 16%.

​Вклад «Удачный»: высокая доходность за короткий срок!
Фото: СНГБ

Успевайте эффективно вложить свои средства. Доходность по вкладу «Удачный»* сроком на 1 месяц составит 16%.

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Условия для клиентов Премиального банкинга

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

  • 1. В разделе «Продукты» кликните кнопку «Открыть новый вклад».
  • 2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.
  • 3. Введите код подтверждения.

Предложение действительно по 30 апреля 2022 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.


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08 апреля в 10:52, просмотров: 413, комментариев: 0

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