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​Льготная ипотека cгосподдержкой 2020-2022 от СНГБ!

Программа государственной поддержки позволяет оформить ипотечный кредит по льготной ставке

​Льготная ипотека cгосподдержкой 2020-2022 от СНГБ!
Фото: СНГБ

Программа государственной поддержки позволяет оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения в новостройках, в том числе по договору участия в долевом строительстве по льготной ставке!

Ипотечный кредит по льготной ставке может оформить любой платежеспособный гражданин РФ от 21 года без ограничений по семейному положению, если целью является:
- покупка квартиры в строящемся доме;

- приобретение готового жилья у застройщика.

Основные условия кредита:

  • ставка от 11,9%*
  • сумма до 12 000 000 руб.**
  • срок до 30 лет
  • первоначальный взнос не менее 15%
  • учет материнского капитала

Оформить заявку

Предложение действительно до 01.07.2022 включительно.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­* Если клиент не относится к категории «зарплатный клиент» размер процентной ставки увеличивается на 0,1% годовых. При отсутствии документов, подтверждающих исполнение, либо продление условий по личному страхованию и / или страхованию Недвижимого имущества размер процентной ставки увеличивается на 1%.

** До 12 млн. руб. (вкл.) для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для иных регионов – до 6 млн. руб. (вкл.).


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