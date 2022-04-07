Программа государственной поддержки позволяет оформить ипотечный кредит по льготной ставке

Программа государственной поддержки позволяет оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения в новостройках, в том числе по договору участия в долевом строительстве по льготной ставке!

Ипотечный кредит по льготной ставке может оформить любой платежеспособный гражданин РФ от 21 года без ограничений по семейному положению, если целью является:

- покупка квартиры в строящемся доме;

- приобретение готового жилья у застройщика.

Основные условия кредита:

ставка от 11,9%*

сумма до 12 000 000 руб.**

срок до 30 лет

первоначальный взнос не менее 15%

учет материнского капитала

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Предложение действительно до 01.07.2022 включительно.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­* Если клиент не относится к категории «зарплатный клиент» размер процентной ставки увеличивается на 0,1% годовых. При отсутствии документов, подтверждающих исполнение, либо продление условий по личному страхованию и / или страхованию Недвижимого имущества размер процентной ставки увеличивается на 1%.

** До 12 млн. руб. (вкл.) для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для иных регионов – до 6 млн. руб. (вкл.).