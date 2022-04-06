Оплатите путёвку ребёнка в детский лагерь картой СНГБ Мир с кэшбэком 50%!
Оплатить путёвку необходимо с 31 марта 2022 года по 31 августа 2022 года.
Ребёнок может отдохнуть не менее одной лагерной смены в период с 01 мая 2022 года и до 30 сентября.
Условия программы:
- Зарегистрируйте карту СНГБ Мир в программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф.
- На этом же сайте выберите путёвку в детский лагерь.
- Оплатите поездку онлайн на странице акции выбранного лагеря или зарегистрированного туроператора.
- Получите кэшбэк 50% от стоимости путёвки, но не более 20 000 рублей за одну покупку.
Родионовская живопись в Сургуте // 8 апреля в 11:00