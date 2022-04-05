Специализированный застройщик «Восток Девелопмент» и Сургутнефтегазбанк предлагают выгодные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ– квартиры со скидкой 2% от стоимостив уникальном жилом комплексе «Вознесенский» в ипотеку от СНГБ!
Как воспользоваться предложением?
1.Выберите квартиру в ЖК «Вознесенский» в офисе застройщика или по телефонам:
+7 (3452) 68-10-10, +7-996-640-38-08.
2.Подтвердите статус работника ПАО «Сургутнефтегаз» или его дочернего общества, предоставив справку по форме 2-НДФЛ / служебный пропуск / удостоверение.
3.Подайте ипотечную заявку в СНГБ и получите скидку.
ЖК «Вознесенский» - это элитный жилой комплекс закрытого типа в историческом центре города Тюмени. Ансамбль из 15 эксклюзивных резиденций переменной этажности концептуально выстроен вокруг Вознесенско-Георгиевского храма и дарит потрясающий панорамный вид на исторический центр, безмятежно несущую свои воды реку Туру и то самое место, где в основание города был заложен первый камень.
Преимущества жилого комплекса:
- 72 уникальных квартиры со свободной планировкой;
- двухуровневые квартиры, резиденции с каминами, пентхаусы и урбан-виллы;
- безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение;
- собственный парк и яблоневый сад;
- живописные виды на Туру и исторический центр;
- удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура;
- закрытый и охраняемый паркинг;
- детские игровые площадки и спортивные зоны.
Вы можете приобрести квартирув ипотеку от СНГБ.
Подробнее об условиях кредитных программ по телефону АО БАНК «СНГБ» 8 (800) 200-88-04,подробности о застройщике на сайте aa-v.ru.
Развязка сияет, что дальше? // 6 апреля