Специализированный застройщик «Восток Девелопмент» и Сургутнефтегазбанк предлагают выгодные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ– квартиры со скидкой 2% от стоимостив уникальном жилом комплексе «Вознесенский» в ипотеку от СНГБ!

Как воспользоваться предложением?

1.Выберите квартиру в ЖК «Вознесенский» в офисе застройщика или по телефонам:

+7 (3452) 68-10-10, +7-996-640-38-08.

2.Подтвердите статус работника ПАО «Сургутнефтегаз» или его дочернего общества, предоставив справку по форме 2-НДФЛ / служебный пропуск / удостоверение.

3.Подайте ипотечную заявку в СНГБ и получите скидку.

ЖК «Вознесенский» - это элитный жилой комплекс закрытого типа в историческом центре города Тюмени. Ансамбль из 15 эксклюзивных резиденций переменной этажности концептуально выстроен вокруг Вознесенско-Георгиевского храма и дарит потрясающий панорамный вид на исторический центр, безмятежно несущую свои воды реку Туру и то самое место, где в основание города был заложен первый камень.

Преимущества жилого комплекса:

72 уникальных квартиры со свободной планировкой;

двухуровневые квартиры, резиденции с каминами, пентхаусы и урбан-виллы;

безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение;

собственный парк и яблоневый сад;

живописные виды на Туру и исторический центр;

удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура;

закрытый и охраняемый паркинг;

детские игровые площадки и спортивные зоны.

Вы можете приобрести квартирув ипотеку от СНГБ.