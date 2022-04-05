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​Банк «Открытие» подарит часы за самый точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафона

Банк «Открытие» разыграет двое часов Xiaomi Amazfit GTS 2

​Банк «Открытие» подарит часы за самый точный прогноз времени победителя Югорского лыжного марафона
Фото: Банк Открытие

Банк «Открытие», выступающий официальным партнером Югорского лыжного марафона 2022, разыграет двое часов Xiaomi Amazfit GTS 2 среди болельщиков лыжных гонок.

Чтобы выиграть приз, участнику конкурса нужно подписаться на сообщество банка и дать максимально точный прогноз времени, с которым завершит гонку на 50 км свободным стилем победитель IX Югорского лыжного марафона 9 апреля. Прогнозы принимаются в период с 4 по 8 апреля 2022 года в виде комментариев под постом банка «Открытие» о конкурсе в социальной сети Вконтакте и 8 апреля в Телеграм-канале банка.

Победители конкурса будут определены 10 апреля. Ими станут участники, давшие максимально близкое значение к итоговому результату первого финишировавшего участника на дистанции 50 км свободным стилем. Если несколько участников конкурса прогнозов укажут одинаковый результат, победителем будет признан тот, кто дал свой прогноз раньше. Один победитель будет определен в социальной сети Вконтакте, второй победитель – в Телеграм-канале. Подробные условия конкурса здесь.

Пробежать дистанцию 50 км 9 апреля планируют олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Наталья Непряева, серебряный призер Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин, члены сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

Югорский лыжный марафон пройдет в столице Югры – Ханты-Мансийске 8-9 апреля 2022 года. Марафон проводится ежегодно с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Регистрация на марафон открылась 18 января и закроется 7 апреля, подать заявку на участие можно в свободной форме на сайте марафона ugraloppet.ru.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).


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