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​«Россети Тюмень» предоставят площадку для проведения международной акции «Тотальный диктант» в Сургуте

«Тотальный диктант» состоится в этом году 9 апреля

​«Россети Тюмень» предоставят площадку для проведения международной акции «Тотальный диктант» в Сургуте
Фото: Россети Тюмень

Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится в этом году 9 апреля. В Сургуте контрольный текст прочитают на 11 площадках, одна из которых уже второй раз откроется в штаб-квартире «Россети Тюмень». Диктант на базе энергетиков озвучит тележурналист, блогер, общественный деятель Эдуард Иваницкий.

Крупнейшее для мирового русскоязычного пространства просветительское событие направлено на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. Желающие присоединиться к мероприятию могут сделать это в удобном для них формате – очно, онлайн или воспользоваться вариантом #пишемдома. Компания «Россети Тюмень» организовала открытую площадку диктанта в центральном офисе в Сургуте. Попасть на нее сможет любой желающий после предварительной регистрации на сайте проекта https://totaldict.ru/surgut/#/stages.

Автором текста нового Тотального диктанта стала современная российская писательница, поэтесса, редактор, переводчик и сценарист Марина Степнова. Ее произведения стали бестселлерами, а новый роман «Сад» получил специальный приз «Выбор читателей» Международной литературной премии «Ясная поляна».

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб. В 2021 году событие объединило более 675 тысяч человек, 30 из которых проверили грамотность в стенах системообразующего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Двое участников международного мероприятия на площадке «Россети Тюмень» справились с заданием на «отлично».

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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