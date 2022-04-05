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​Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Челябинске

Банк Уралсиб в Челябинске в здании Делового центра «Челябинск-Сити» открыл Центр малого бизнеса

​Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Челябинске
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб в Челябинске в здании Делового центра «Челябинск-Сити» (ул. Кирова, д. 159) открыл Центр малого бизнеса. Это новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает. Подобные центры уже открыты в нескольких крупных городах присутствия банка.

В церемонии открытия нового Центра приняли участие руководители направления малого бизнеса Банка Уралсиб из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска. Среди почетных гостей также присутствовали Ирина Казанцева –Руководитель Фонда развития предпринимательства Челябинской области, с которым у банка сложились давние партнерские отношения в рамках поддержки малого бизнеса, и руководители предприятий – клиентов банка.

По словам Территориального директора Челябинской территориальной дирекции Елены Кукк, ключевой задачей Центра станет увеличение доли рынка в регионе, поддержка предпринимательства, предоставление современного сервиса с адаптированной под клиентов продуктовой линейкой. «У нас есть качественные банковские продукты, квалифицированные кадры и огромный потенциал для развития малого бизнеса», – добавила Елена Кукк.

В прошлом году в сравнении с 2020 годом количество клиентов сегмента малого бизнеса в Челябинске выросло в два раза, отметила Руководитель дирекции по развитию продаж Челябинской территориальной дирекции Дина Смолякова. «Мы открываем новые направления, предоставляя качественный сервис как в офисе, так и через доступные современные онлайн-сервисы, активно работаем с фондами и партнерами, участвуем в программах поддержки бизнеса. Уверены, что формат работы Центра малого бизнеса позволит нашим клиентам-предпринимателям более эффективно развивать свой бизнес и достигать значимых результатов», – сообщила Дина Смолякова.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования МСБ в 2021 году (Эксперт РА).


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