За 2021 год Банк Уралсиб выдал кредитов на сумму 51,8 млрд рублей субъектам МСП

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года, представленного Эксперт РА. Всего за 2021 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,8 млрд рублей.

Портфель кредитов субъектам МСБ Банка Уралсиб за 2021 год вырос в 1,7 раза – до 19,5 млрд рублей на 01.01.2022 года. По этому показателю банк занимает 13 место в соответствующем рейтинге. Также Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов Эксперт РА по величине портфеля кредитов индивидуальным предпринимателям, который за 2021 год вырос в 1,7 раза, и микробизнесу, портфель кредитов которому показал двукратный рост за этот период.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.