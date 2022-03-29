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​Энергетики оказали содействие в проведении Чемпионата России по спортивному туризму в Югре

«Россети Тюмень» поддержали Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях в Югре

​Энергетики оказали содействие в проведении Чемпионата России по спортивному туризму в Югре
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» поддержали Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Соревнования проходили с 17 по 21 марта в Нягани и объединили более 80 атлетов из двенадцати субъектов Российской Федерации. Спортсмены преодолевали лыжные дистанции, проходили этапы в группах, в личном зачете и связках.

Массовое спортивное мероприятие всероссийского уровня потребовало серьезной и ответственной подготовки. Одной из приоритетных задач была организация передвижения участников с габаритным спортивным снаряжением. Для обеспечения транспортировки спортсменов «Россети Тюмень» предоставили комфортабельный тридцатиместный автобус. Содействие энергокомпании в проведении Чемпионата России по спортивному туризму на лыжных дистанциях позволило организовать транспортную логистику спортсменов между местом проживания и базой проведения соревнований. Помимо этого, энергетики организовали туристам автоэкскурсию по Нягани, а в день закрытия соревнований – перевозку до железнодорожного вокзала.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации города Нягань Сергей Тиунов выразил благодарность энергетикам за оказанное содействие, выделенный транспорт, качественную и безопасную перевозку. «Компания является нашим давним партнером, принимает активное участие в молодежных проектах, плодотворно сотрудничает и поддерживает основные спортивные мероприятия», – отметил он.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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