Вы можете посмотреть в недавно открывшемся шоуруме

При выборе планировки бывает сложно представить, как можно расставить мебель, чтобы пространство было максимально функциональным. Посетив шоурум, вы сможете увидеть все преимущества квартиры. В доме «Severin» это студия с двумя спальнями площадью 61,7 м².

В квартире выполнен дизайнерский ремонт в скандинавском стиле, установлена мебель, светильники и подобраны аксессуары. Каждый может посидеть на диване, потрогать обои на стенах, проверить окна и двери. Словом, представить свою жизнь в этой квартире.

В этот дизайн-проект был добавлен экостиль в цветах, материалах и немного неоклассики. Природные оттенки и текстуры отлично сочетаются между собой, создавая гармонию и уют.

В просторной кухне-гостиной площадью 18,3 м² расположен кухонный гарнитур, обеденная зона, диван и большая навесная тумба. В этой комнате будет удобно проводить семейные вечера и принимать гостей.

Отдельное внимание уделили детской комнате. Семейные планировки дома «Severin» позволяют грамотно и легкоиспользовать каждый метр. В шоуруме представлен вариант обустройства комнаты для двоих детей: распределены зоны отдыха, игр и учебы.

Необычный и красивый элемент квартире – это стена в спальне родителей. Деревянные рейки в бирюзовом оттенке подчеркивают скандинавский стиль и образуют модный геометрический рисунок.