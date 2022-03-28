Банк Уралсиб запустил новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – онлайн-переводы с бизнес-карты на карту физического лица (В2С-переводы). Переводы осуществляются в рублях на сайте Банка Уралсиб – с бизнес-карт Masterсard на карты физических лиц Visa, Masterсard, «Мир», выпущенные российскими эмитентами.

Услуга предназначена для широкого круга компаний, осуществляющих выплаты самого разного назначения физическим лицам: зарплаты и вознаграждения за выполненный объем работы (в том числе – самозанятым и фрилансерам), выплата комиссионных, страховок и компенсаций, оплата за покупку вторсырья и выкуп автомобилей на вторичном рынке, оплата по сделкам на электронных торговых площадках, возврат средств на карту и целый ряд других категорий выплат.

Преимущества сервиса В2С-переводов для компаний:

расчеты можно проводить в любое время;

моментальная доступность средств на карте физического лица;

работает без дополнительного оборудования – на страницу сервиса можно зайти с любого смартфона или компьютера, подключенного к интернету;

переводы осуществляются с указанием назначения платежа, которое отражается в выписке по счету бизнес-карты;

безопасность переводов обеспечивается технологией 3D-Secure с подтверждением операции одноразовым SMS-паролем.

Подключить услугу к бизнес-карте, действующей или вновь открываемой, можно в любом офисе Банка Уралсиб, обслуживающем бизнес-клиентов.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.