16+
Логотип Сиапресс
USD  95,6618   EUR  105,2662  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-переводов с бизнес-карт на карты физлиц

Банк Уралсиб запустил новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-переводов с бизнес-карт на карты физлиц
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – онлайн-переводы с бизнес-карты на карту физического лица (В2С-переводы). Переводы осуществляются в рублях на сайте Банка Уралсиб – с бизнес-карт Masterсard на карты физических лиц Visa, Masterсard, «Мир», выпущенные российскими эмитентами.

Услуга предназначена для широкого круга компаний, осуществляющих выплаты самого разного назначения физическим лицам: зарплаты и вознаграждения за выполненный объем работы (в том числе – самозанятым и фрилансерам), выплата комиссионных, страховок и компенсаций, оплата за покупку вторсырья и выкуп автомобилей на вторичном рынке, оплата по сделкам на электронных торговых площадках, возврат средств на карту и целый ряд других категорий выплат.

Преимущества сервиса В2С-переводов для компаний:

  • расчеты можно проводить в любое время;
  • моментальная доступность средств на карте физического лица;
  • работает без дополнительного оборудования – на страницу сервиса можно зайти с любого смартфона или компьютера, подключенного к интернету;
  • переводы осуществляются с указанием назначения платежа, которое отражается в выписке по счету бизнес-карты;
  • безопасность переводов обеспечивается технологией 3D-Secure с подтверждением операции одноразовым SMS-паролем.

Подключить услугу к бизнес-карте, действующей или вновь открываемой, можно в любом офисе Банка Уралсиб, обслуживающем бизнес-клиентов.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:57, просмотров: 141, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Население кинулось затариваться лекарствами 597
  2. «Бум новостроек» в Сургуте: как долго он продлится и что будет с рынком первичной недвижимости дальше? 479
  3. ​Покачи сменят мэра 411
  4. ​Еще один парк под многоэтажки? 399
  5. Достал соседку: югорчанин проник в чужую квартиру и угрожал женщине ножом из-за жалобы на шум 339
  6. Урбанистические Ромео и Джульетта: почему стоит сходить на мюзикл «Однажды в Verone» в СМДТ? 265
  7. За сутки 168 югорчан заболели коронавирусом 262
  8. ​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке 224
  9. С 1 апреля в Сургуте начнется прием заявлений в первый класс 163
  10. Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-переводов с бизнес-карт на карты физлиц 141
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 3692
  2. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 3553
  3. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 3549
  4. ​«А мы будем!..» 3507
  5. ​Испанский стыд 3182
  6. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3132
  7. ​СМИ: Жириновский умер… или нет 2722
  8. Покупателей для сургутского Агентства воздушных сообщений не нашлось 2343
  9. ​Не та мобилизация 2127
  10. ​Исторический шанс автобуса 2122
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18021
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6619
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6556
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5937
  5. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 5893
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5824
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 5781
  8. ​Не читайте газет 5267
  9. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 5109
  10. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 4945

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика