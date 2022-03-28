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​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования

​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья составляет 19,99% годовых.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья. Также действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми (по ставке 6% годовых) и «Ипотека с господдержкой».

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 13:50, просмотров: 70, комментариев: 0

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