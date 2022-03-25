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​«Россети Тюмень» поддержали слет студотрядов в ХМАО-Югре

Ежегодный Открытый слет студенческих отрядов состоялся в Югре

​«Россети Тюмень» поддержали слет студотрядов в ХМАО-Югре
Фото: pixabay.com

Ежегодный Открытый слет студенческих отрядов состоялся в ХМАО-Югре. В мероприятии приняли участие руководители и «бойцы» действующих студотрядов и студенты учебных заведений Сургута и Нижневартовска – всего порядка 100 человек. По решению жюри бригада «Энергетика», куратором которого являются «Россети Тюмень», заняла второе место в номинации «Студотрядовская визитка».

В рамках слета прошла презентация студенческих отрядов региона и награждение молодежных коллективов по итогам летнего трудового семестра 2021 года. «Энергетик» принял участие в двух конкурсах – видеосюжетов и студотрядовской песни – и по решению судей получил второе место за представленный творческий номер. Победителей и призеров организаторы наградили кубками и дипломами, а всем присутствующим на слете выдали сувениры и сертификаты участника.

«Благодаря работе в студенческом отряде «Энергетик» мы не только получили бесценный опыт в профессии, на которую учимся, но и смогли проявить свои творческие способности, стать дружной командой. Поэтому нам действительно было чем сегодня поделиться со сверстниками», – рассказала студентка 3 курса Нижневартовского государственного университета Софья Попова.

Студенческие отряды являются важным элементом в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов «Россети Тюмень». За летний трудовой семестр в стенах предприятия будущие энергетики изучают электросетевое оборудование, принимают участие почти во всех производственных процессах компании, а также создают творческие проекты. С 2014 года бойцами студенческого отряда «Россети Тюмень» стали более 500 студентов ведущих вузов Тюменского макрорегиона, часть из них теперь работают в энергокомпании.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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