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​«Россети Тюмень» повысят надежность электроснабжения свыше 60 тысяч жителей Югры

Компания «Россети Тюмень» приступила к ремонту подстанционных объектов в центральной части Югры

​«Россети Тюмень» повысят надежность электроснабжения свыше 60 тысяч жителей Югры
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» приступила к ремонту подстанционных объектов в центральной части ХМАО – Югры. Энергетики выполнят комплекс мероприятий на 23 подстанциях и переключательных пунктах. На повышение надежности энергоснабжения более 60 тысяч жителей города Нефтеюганск, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов и объектов «Роснефти» и «Траснефти» электросетевое предприятие направит свыше 32 млн рублей.

В настоящее время специалисты начали капитальный ремонт основного силового оборудования питающего центра 110 кВ «Промысловая». Подстанция обеспечивает электроснабжение Среднебалыкского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «Роснефть». Работники «Россети Тюмень» выполнят ремонт активной части трансформатора, а также заменят 3 ввода 110 кВ. Одним из завершающих мероприятий станет обработка трансформаторного масла – это позволит улучшить его изоляционные свойства.

Плановые работы коснутся также двух центров питания города Нефтеюганск и городского поселения Пойковский, крупнейшего населенного пункта Нефтеюганского района. На подстанции 110 кВ «Нефтеюганская» энергетики смонтируют 150 современных полимерных опорно-стержневых изоляторов 35 кВ, а на ПС 110 кВ «Пойковская» выполнят ремонт четырех выключателей 35 кВ.

Ремонт подстанций и переключательных пунктов будет завершен до 1 октября. Комплекс мероприятий, реализуемый компанией «Россети Тюмень», носит предупредительный характер и позволит подготовить энергооборудование к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нефтеюганские электрические сети» основан 15 сентября 1986 года. В зоне ответственности расположены города Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, а также населенные пункты Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов ХМАО-Югры. В обслуживании Нефтеюганских электрических сетей 57 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ по цепям составляет свыше 3,6 тысяч км. Численность сотрудников составляет свыше 500 человек. Крупнейшие потребители: ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «ЮРЭСК», ООО «КанБайкал», ООО "Газпромнефть-Хантос", АО "Транснефть - Сибирь".

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