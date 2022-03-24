Для обеспечения безопасных платежей в сети интернет по всем картам клиентов СНГБ подключена дополнительная защита от несанкционированного использования карт - 3D-Secure(подтверждение операций с использованием одноразового кода).
Воспользуйтесь нашей инструкцией для проверки типа защиты Вашей карты в приложении СНГБ Онлайн: Меню карты – Изменить лимиты и ограничения – Операции в интернете – Новый статус операций:
1.Разрешены только с 3DSecure – Ваша карта защищена, Вы сможете обслуживаться только на сайтах, которые используют 3Ds.
2.Разрешены без доп. кода –Вы сможете обслуживаться на любых сайтах без исключения.
3.Запрещены – Ваша карта защищена, Вы не сможете обслуживаться в сети интернет.
Выберите удобный для Вас статус, затем нажмите «Продолжить» и подтвердите операцию.
Подробнее о методах защиты средств в интернете на сайте sngb.ru
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