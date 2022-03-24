Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку на остаток собственных средств для новых держателей карты «Прибыль». В первый месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно – начисляется 23% годовых, вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц после открытия карты на остаток средств до 1 млн рублей включительно – 23% годовых при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов – 18% на остаток собственных средств до 1 млн рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.