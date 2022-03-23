В Сургуте продолжаются продажи семейных малоэтажных домов в ЖК «Зеленый»

В Сургуте стартовали продажи квартир в очередном корпусе жилого комплекса «Зеленый» в 36 микрорайоне. Это уникальные малоэтажные дома с закрытой территорией для спокойной семейной жизни. Все они полностью готовы и введены в эксплуатацию – квартиры можно приобрести без риска недостроя.

ЖК «Зеленый» – это совершенно новый формат городской жизни. Малоэтажные дома, семь корпусов, с индивидуальными современными детскими площадками располагаются рядом с большим хвойным парком с уже обустроенными дорожками для пешеходов.

Территория жилого комплекса оснащена системой видеонаблюдения, и поэтому родителям не придется беспокоиться за безопасность своих детей. Компания «Сибпромстрой» также позаботилась и о людях с ограниченными возможностями здоровья – жилой комплекс оборудован специальными подъемниками.

Ко всему прочему, сургутян заинтересует развитая инфраструктура. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, а также магазины и торговые комплексы. Несмотря на то, что ЖК «Зеленый» находится в черте города, у него удобная транспортная развязка – доступны выезды на ЖД, аэропорт, центр и федеральную трассу.

В корпусах представлены квартиры с функциональными планировками до 76 квадратных метров. В них выполнена предчистовая отделка, покупателю остается сделать небольшой ремонт, завезти мебель и можно обустраиваться в семейном «гнездышке».

При покупке квартиры и паркинга единовременно новые жильцы смогут получить приятный бонус – минус 50 тысяч рублей на квартиру. Без акции стоимость парковочного места в подземном паркинге составит 400 тысяч рублей, а в наборе с жильем паркинг обойдется всего в 250 тысяч рублей.