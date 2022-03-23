Во вторник 22 марта в 7:45 семья соколов-сапсанов вернулась на крышу здания уфимского офиса банка Уралсиб после зимовки в теплых странах. Пока камеры зафиксировали только прилет самца, проверяющего место своего привычного гнездования.

В 2021 году соколы вернулись в Уфу 15 марта, что ученые связали с ранним наступлением тепла. В 2022-м они приурочили свой прилет к традиционному наступлению метеорологической весны в регионе. «В условиях постоянно меняющегося климата многие прежние приметы, касающиеся прихода весны, например, такие как прилет грачей, уже не могут считаться точными, - отметила Эльза Габбасова, орнитолог и куратор проекта наблюдения. — Но вот возвращение сапсанов можно приравнять к датам официального наступления потепления и повышения среднесуточной температуры. Их жизненные циклы – как часы. Раз самец уже проявляет право на территорию и активно охотится – о чем нам сообщили сотрудники банка, обнаружившие его трофеи – значит, до прилета самки осталось несколько дней».

Редкие птицы выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. Они обосновались на техническом выступе крыши. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира.

Сотрудники банка очень любят своих соседей и несколько лет назад даже сделали небольшой ремонт в их «квартире», обустроив выступ крыши так, чтобы птенцов не заливало водой в дождливую погоду. Работа альпинистов, моющих панорамные окна здания, также подчинена расписанию семейства. Особенно много хлопот бывает, когда птенцы «встают на крыло» и учатся летать. Но здесь уже о них заботятся и оберегают не только сотрудники банка, но и жители окрестных домов.

В 2020 году участник проекта создания Атласа птиц Уфы Галия Гайсина и группа проекта наблюдения смонтировала фильм о гнездовании редких птиц на крыше банка. Он доступен по ссылке https://ufabirds.ru/film-o-gnezdovanii-sapsanov-na-banke-uralsib-v-ufe/