Работники «Россети Тюмень» организовали благотворительный сбор для общественной организации «Ветеран» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ноябрьская организация насчитывает порядка 270 ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. На добровольно собранные средства энергетики приобрели медтехнику и сертификаты на покупку медикаментов.

Специалисты Ноябрьского филиала «Россети Тюмень» оказали адресную помощь четырем ветеранам. Энергетики организовали для пожилых людей медицинское обследование с подбором индивидуальных слуховых аппаратов, а также приобрели и передали подарочные сертификаты на покупку дорогостоящих медицинских препаратов.

Председатель организации Валерий Дулепов выразил признательность энергетикам и поблагодарил их за уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и оказанную помощь. Компания «Россети Тюмень» помогает общественной организации из Ноябрьска на протяжении 5 лет – с 2018 года. За помощь и содействие ветеранскому движению работники филиала награждены почетной медалью.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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