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​На Сургутской ГРЭС-2 реализуется проект импортозамещения оборудования

Отечественные аналоги импортного оборудования используются на Сургутской ГРЭС-2

​На Сургутской ГРЭС-2 реализуется проект импортозамещения оборудования
Фото: ПАО «Юнипро»

На Сургутской ГРЭС-2 реализуется проект импортозамещения оборудования. Для его выполнения на станции разработано несколько методик. В том числе – подбор аналогов запасных частей при одинаковых качественных характеристиках, но дешевле по цене.

При поставке оборудования фиксируются заводские номера импортных изделий и подбираются отечественные аналоги. Успешные примеры реализации этого метода уже есть. Вместо зарубежных подшипников, применяемых на оборудовании станции, подобраны российские.

Еще одним методом реализации импортозамещения является участие специалистов компании в форумах и выставках, где отечественный производитель представляет свое оборудование. В этом случае после переговоров представитель завода-изготовителя выезжает на станцию. И уже на месте производит замеры, уточняет параметры, а далее предлагает свое решение. Успешный пример – это подбор и внедрение гибких металлических рукавов для подачи топлива на энергоблоках ПГУ в Сургуте. При необходимости замены всех таких рукавов экономия составит порядка 10 млн рублей.

По словам руководителя группы операционной эффективности филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Руслана Краснова, сейчас в филиале реализуют проект внедрения аналоговых механических уплотнений для зарубежных насосов. Уже есть опыт эксплуатации представленного варианта – замена уплотнения Flowserve (Австрия) на аналог, изготовленный АО НПО «Унихимтек». Качественного и при этом более доступного как в отношении ремонта, так и по цене самого уплотнения.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 141, комментариев: 0

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