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​ВТБ: ставки по вкладам стабилизируются на уровне 18-20% после решения ЦБ

Средние ставки по депозитам после решения ЦБ РФ могут стабилизироваться на уровне 18-20%

​ВТБ: ставки по вкладам стабилизируются на уровне 18-20% после решения ЦБ
Фото: ВТБ

Средние ставки по депозитам после решения ЦБ РФ могут стабилизироваться на уровне 18-20%. Фокус банковского сектора будет направлен на краткосрочные депозиты, а особым спросом со стороны клиентов будут пользоваться классические сберегательные продукты и драгоценные металлы. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Произошедшее 28 февраля повышение ключевой ставки Центральным банком до 20% позволило привлечь значительные объемы средств населения в сберегательные продукты и не допустить оттоки накоплений граждан с банковских счетов.

С этого момента банки фиксируют значительный рост спроса на депозиты и накопительные счета. В ВТБ по сравнению с началом февраля количество заключенных клиентами договоров возросло в 6 раз, при этом средний размер привлекаемых вкладов остался на прежнем уровне – это свидетельствует о стабильно высоком спросе на сберегательные продукты банка. С 28 февраля, когда ВТБ кратно повысил ставки по классическим сберегательным продуктам, банк привлек на сберегательные продукты более 5 трлн рублей, из которых около 75% пришлось на депозиты и 25% - на накопительные счета. Население стало значительно активнее пользоваться дистанционными каналами: после повышения ставок порядка 90% накопительных счетов открывается онлайн.

На сегодняшнее решение ЦБ РФ рынок предположительно отреагирует сохранением либо некоторым снижением ставок. За последние три недели спрос на наличные со стороны населения существенно снизился и носит уже сезонный характер, при этом банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности. Многие клиенты уже воспользовались хорошей возможностью разместить временно свободные денежные средства под исторически высокие ставки на сроки 3-6 месяцев.

В результате средняя ставка по вкладам в ведущих банках России в ближайшее время будет находиться на уровне 18-20%. Фокус банковского сектора будет направлен на краткосрочные депозиты, поэтому сегодня вкладчики смогут получить максимальную доходность при размещении средств на сроках до полугода.

Мы ожидаем, что фокус внимания клиентов останется на вкладах и накопительных счетах, при этом для диверсификации активов будут использоваться также предложения банков в драгоценных металлах – как в физической, так и в обезличенной формах. Кроме того, на рынке появились сберегательные инструменты в альтернативных валютах, что также дает возможность повысить устойчивость портфеля сбережений.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 70, комментариев: 0

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