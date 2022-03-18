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​ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома

ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых жилых домов

​ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома
Фото: ВТБ

ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых жилых домов с земельным участком у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Ранее на льготных условиях можно было приобрести объекты только у юридических лиц.

Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет 3 млн рублей. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Клиентам ВТБ подтверждать доход необязательно – достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка. Льготные условия действуют весь период договора.

Оформить кредит на покупку готового частного дома с участком в ВТБ также можно в рамках "семейной ипотеки" и Дальневосточной ипотеки. Данные программы доступны при приобретении объекта у застройщиков-юридических лиц (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

Распространение госпрограммы на сегмент частного строительства позволит клиентам решить свой жилищный вопрос с минимальными расходами на кредит. Сегодня условия по льготной ипотеке значительно выгоднее базовых предложений в линейке банков.

По словам экспертов ВТБ, специальных требований к объектам застройщиков-индивидуальных предпринимателей не предъявляется - их технические характеристики должны соответствовать стандартным параметрам банка.

Для ВТБ поддержка населения и жилищного рынка всегда была и продолжает оставаться одним из главных приоритетов. Банк принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. По ипотеке с господдержкой с апреля 2020 г. выдано около 134 тыс. кредитов более чем на 410 млрд рублей.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 91, комментариев: 0

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