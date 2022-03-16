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​«Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности

Программа лояльности «Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 рейтинга журнала The Retail Finance

​«Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности
Фото: Банк Уралсиб

Журнал The Retail Finance подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности, по результатам которого был составлен Читательский рейтинг банковских программ лояльности. Программа лояльности «Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 данного рейтинга.

Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 по 15 февраля 2022 года. Участие в голосовании приняли более 6,6 тысяч читателей. Всего в опросе были представлены программы лояльности 26 крупнейших российских банков.

«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. При этом ограничений по общей сумме кешбэка нет, а 1 бонусный рубль равен 1 российскому рублю.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).


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Сегодня в 12:41, просмотров: 129, комментариев: 0

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